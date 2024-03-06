Протестующие фермеры ранили нескольких полицейских в Варшаве

Комендатура полиции Варшавы сообщает, что несколько полицейских были ранены во время столкновений с протестующими фермерами. Об этом пишет РИА «Новости».

Столкновение фермеров с полицией произошло неподалеку от здания польского сейма. Отмечается, что в какой-то момент митингующие стали разбирать тротуар и кидать в полицию камни.

«Во время событий, имевших место на улице Вейской, были ранены несколько полицейских», — сказано в сообщении варшавской комендатуры.

Помимо этого в полиции добавили, что 10 участников протеста были задержаны. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку митингующих перелезть через ограждение сейма.

Напомним, что фермеры в Польше и некоторых других странах Европы протестуют против наплыва дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины, что стало причиной обрушения цен на товары местных производителей. Ранее польские фермеры начали жечь шины и флаги Евросоюза перед зданием канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска в Варшаве.