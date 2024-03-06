В Варшаве начались столкновения между фермерами и полицией

Польские фермеры в знак протеста жгут шины, гроб и флаги Евросоюза перед зданием канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.

Пожарные предприняли попытку потушить огонь, однако протестующие инициировали драку с ними. Также протестующие стали бросать обугленные доски от сгоревшего гроба в полицейских. Участники акции были оттеснены стражами порядка, отмечается в публикации. При этом никаких задержаний не было, добавляется в статье.

Кроме того, стало известно, что фермеры на тракторах, которым запретили приезжать в столицу, перекрывают въезды в город, сбрасывая тюки с сеном на дорогу.

Участники протестов выступают за введение эмбарго на ввоз в Польшу продовольствия и другой сельхозпродукции с Украины, а также отзыв подписи Польши под программой Евросоюза «Зеленый курс», предусматривающей достижение углеродной нейтральности к 2050 г.