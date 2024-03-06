Трамп лидирует на праймериз республиканцев еще в восьми штатах США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лидирует на праймериз республиканцев в восьми штатах США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные результаты голосования.

В первичных выборах от Республиканской партии основным соперником Трампа является бывший постпред США при ООН Никки Хейли. После подсчета первых бюллетеней сложилась следующая ситуация по голосам: штат Мэн: Трамп – 71,2%, Хейли – 24,8%; штат Массачусетс: Трамп – 58,7%, Хейли – 37,8%; штат Оклахома: Трамп – 82,9%, Хейли – 14,8%; штат Теннесси: Трамп – 72,3%, Хейли – 23,9%; штат Техас: Трамп – 75,9%, Хейли – 19%; штат Алабама: Трамп – 81,6%, Хейли – 14,4%; штат Арканзас: Трамп – 75,5%, Хейли – 19,5%; штат Колорадо: Трамп – 57%, Хейли – 39,4%.

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Местные СМИ прогнозируют Трампу победу во всех перечисленных штатах. Действующий президент США Джо Байден также занимает лидерство в праймериз демократов в указанных регионах, набирая почти во всех из них 85% голосов и выше. Ранее американские издания уже сообщали о победе Дональда Трампа на первичных выборах республиканцев в американских штатах Вирджиния, Вермонт и Северная Каролина.

До этого Верховный суд США постановил, что судебные власти отдельных американских штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов. Суд заключил, что выполнение 14-й поправки Конституции вправе осуществлять только американский конгресс.