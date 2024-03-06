Орбан обсудит с Трампом установление мира на Украине

Вопрос установления мира на Украине собирается обсудить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с экс-президентом США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — указал он.

Как заявил Сийярто, в Будапеште уверены, что Украина и Россия смогут заключить мир исключительно при Трампе. Без его избрания Венгрия видит гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем. Министр признал, что не все в Европе думают таким же образом, однако он уверен в надежности и эффективности кандидатуры Трампа.

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При этом Сийярто подчеркнул, что в Венгрии не собираются указывать гражданам США, кого им выбирать в качестве президента. В то же время он вспомнил, что именно при Трампе американо-венгерские отношения находились на абсолютно высоком уровне, к тому же при нем не начиналось никаких крупных конфликтов.