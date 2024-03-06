Дипломат рассказала, как США и ЕС обучают хакеров на Украине

Отряды кибернетических сил ЕС и киберкомандования США ездят на Украину, где обучают местных хакеров. Об этом заявила представитель РФ Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН, передает РИА Новости.

Она указала, что Киев сегодня взял на себя роль «агрессора в информационном пространстве», и в этом ему помогают союзники на Западе. По ее словам, США и ЕС отправляют своих специалистов на Украину, которые затем обучают и координируют хакеров, собирают информацию об уязвимостях и способах взлома российских систем для последующей передачи Пентагону и АНБ, а также военным структурам НАТО.

Тяжлова также считает, что на Западе создаются форматы содействия режиму президентства Владимира Зеленского для использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях. Именно в этом она обвинила созданный в декабре 2023 года Таллинский механизм.