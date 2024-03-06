Байден проиграл малоизвестному кандидату на кокусах в заморской территории США

Джо Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на кокусах Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории США. Об этом сообщает Associated Press.

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Всего на данных собраниях избиратели подали 91 бюллетень. Палмер получил 51 голос, Байден — 40.

По итогам кокусов в Американском Самоа распределяются голоса шести кандидатов, которые на летнем съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

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Кокус в Американском Самоа прошел в рамках так называемого супервторника — первичные выборы в этот день проходят сразу в 15 штатах и одной заморской территории. Байден победил везде, кроме Самоа. Дональд Трамп также праздновал победу во всех штатах, кроме Вермонта — там его обошла Никки Хейли.