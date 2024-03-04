США могут работать над планом по эвакуации Зеленского
Отмечается, что проработка плана началась после серии российских успехов в зоне ведения боевых действий. При этом источник сообщает, что у США есть не так много вариантов действий — Пентагон не может отправить в зону конфликта своих военных, что сильно ограничивает возможности Белого дома.
Автор издания также считает, что подобный план понадобился из-за растущей непопулярности Зеленского на Украине. Его решение не проводить выборы, внутренние конфликты с политическими оппонентами и принимаемые непопулярные меры, по мнению источника, также расшатывают его позиции.
«Россияне могут увидеть возможность в переходе украинской власти к такому руководству, которое будет заключать сделки с Москвой. Зеленский, вероятно, не сможет этого сделать: он слишком стремится изгнать всех русских с территории Украины и потребовать суда над военными преступниками, а также настаивает на том, что никогда не будет иметь дело с Путиным. Ситуация с безопасностью Зеленского в Киеве может быстро оказаться под угрозой. В этих обстоятельствах Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место, причем Львов является наиболее вероятным местом, поскольку он находится далеко на западе и россиянам сложно туда добраться», — сообщает источник.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Зеленский ошибся о том, что поставляемые ВСУ боеприпасы бесплатны.