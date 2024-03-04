США могут работать над планом по эвакуации Зеленского

«Россияне могут увидеть возможность в переходе украинской власти к такому руководству, которое будет заключать сделки с Москвой. Зеленский, вероятно, не сможет этого сделать: он слишком стремится изгнать всех русских с территории Украины и потребовать суда над военными преступниками, а также настаивает на том, что никогда не будет иметь дело с Путиным. Ситуация с безопасностью Зеленского в Киеве может быстро оказаться под угрозой. В этих обстоятельствах Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место, причем Львов является наиболее вероятным местом, поскольку он находится далеко на западе и россиянам сложно туда добраться», — сообщает источник.