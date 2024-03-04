В ЕК напомнили Зеленскому, что поставляемые ВСУ боеприпасы не бесплатны

Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз поставил Киеву только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон . С его слов, в Киеве не учли, что часть боеприпасов Украине предстоит купить у ЕС самостоятельно.

Еврочиновник напомнил, что Брюссель обещал Киеву «поставить» один миллион снарядов до конца года, а не «передать их на безвозмездной основе». Тем более, что разом к концу марта этого года, ЕС уже безвозмездно передаст Киеву 550 тысяч снарядов.