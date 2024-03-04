СМИ раскрыли пароль от компьютера министра обороны ФРГ Писториуса

Министерство обороны Германии опубликовало на своем сайте пресс-релиз министра обороны страны Бориса Писториуса «о перехвате сообщений ВВС». Для доступа к сообщению пользователям необходимо ввести пароль — «1234». Об этом сообщает Bild.

Как отметил источник, ранее использование такого простого пароля являлось «заезженной шуткой», но после недавнего скандала с перехваченными телефонными разговорами немецких офицеров ситуация «выглядит крайне неловко». При этом на самом сайте Минобороны ФРГ подчеркивается, что материал «защищён паролем».

«Остается надеяться, что “1234” и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны», — сообщает источник.