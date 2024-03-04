СМИ раскрыли пароль от компьютера министра обороны ФРГ Писториуса

Минобороны Германии использовало пароль «1234» на своем сайте
Министерство обороны Германии опубликовало на своем сайте пресс-релиз министра обороны страны Бориса Писториуса «о перехвате сообщений ВВС». Для доступа к сообщению пользователям необходимо ввести пароль — «1234». Об этом сообщает Bild.
Как отметил источник, ранее использование такого простого пароля являлось «заезженной шуткой», но после недавнего скандала с перехваченными телефонными разговорами немецких офицеров ситуация «выглядит крайне неловко». При этом на самом сайте Минобороны ФРГ подчеркивается, что материал «защищён паролем».
«Остается надеяться, что “1234” и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности Минобороны», — сообщает источник.
Напомним, что ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате телефонного разговора высокопоставленных немецких военных. По ее словам, в этих сообщениях были озвучены планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.