$91.16-0.1998.94-0.17
Войти в почту

CNN: Байден побеждает на праймериз в Айове, Вирджинии и Северной Каролине

Президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штатах Айова, Вирджиния и Северная Каролина. Это следует из прогнозов ведущих американских СМИ, в том числе агентства Associated Press и телеканала CNN.

CNN: Байден побеждает на праймериз в Айове, Вирджинии и Северной Каролине
© Evelyn Hockstein/Reuters

4 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден пытается снова занять свой пост нечестными путями. В этот же день Байден выразил уверенность, что в случае переизбрания на пост главы государства на выборах Трамп попробует оспорить поражение.

Орбан обсудит с Трампом установление мира на Украине

До этого Трамп выиграл партийное голосование (на кокусах) у своей соперницы, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в штатах Мичиган и Миссури. Очередные выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября.

В мире
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Демократическая партия США
ООН
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости