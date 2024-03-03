Публикация переговоров офицеров «Люфтваффе» о возможных ракетных ударах по Крымскому мосту говорит о непрофессионализме армейской элиты Германии. Так считает руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.

Кнайсль отметила, что на фоне разразившегося скандала власти Германии ведут себя беспомощно, пытаясь утаивать информацию. При этом утечка говорит о то, что высокопоставленные офицеры, не соблюдают элементарные правила цифровой безопасности. Складывается «мрачный портрет» нынешней армейской элиты ФРГ.

«Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — сказала Кнайсль.

В прошлом году Карин Кнайсль переехала в Россию. Она возглавляет центр G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском государственном университете.