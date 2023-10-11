Кнайсль подтвердила, что переехала жить и работать в Санкт-Петербург
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала, что месяц назад переехала жить в Санкт-Петербург, где работает в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues).
"Я переехала ровно четыре недели назад. 6 сентября я покинула Ливан, 9-го приехала в Санкт-Петербург, а затем отправилась во Владивосток. А 14-го числа я начала очно работать в центре G.O.R.K.I., и вот я там уже три недели, три напряженные и приятные недели", - сказала она на полях Российской энергетической недели (РЭН).
По словам Кнайсль, Санкт-Петербург - "прекрасный город" и жить в нем является привилегией, а к погоде она привыкла. "Погода ничего. Мне, возможно, пока везло с ней, но я также большая поклонница резиновых сапогов, а с ними любая погода нипочем", - отметила экс-глава МИД.
Кнайсль добавила, что последнее лето она провела в селе Петрушово Рязанской области, и ее сердце "всегда будет в Рязани".
"Я надеюсь, что смогу так или иначе поддерживать связь с этим регионом, буду стараться", - добавила она.