"Я переехала ровно четыре недели назад. 6 сентября я покинула Ливан, 9-го приехала в Санкт-Петербург, а затем отправилась во Владивосток. А 14-го числа я начала очно работать в центре G.O.R.K.I., и вот я там уже три недели, три напряженные и приятные недели", - сказала она на полях Российской энергетической недели (РЭН).