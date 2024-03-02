В ФРГ рассказали, зачем был обнародован перехваченный разговор об атаке на Крымский мост

Российская операция по прослушиванию разговора высокопоставленных офицеров ВВС ФРГ направлена против поставок крылатых ракет «Таурус» на Украину. Об этом член Бундестага от Партии зеленых Антон Хофрайтер заявил газете Tagesspiegel.

«Цель России в этом перехвате — предотвратить поставки ракет «Таурус», — сказал Хофрайтер.

По его словам, перехваченный разговор не несет ничего нового:

«Нам давно известно, что канцлер лично блокирует поставку «Таурус».