Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора военных об ударах по Крымскому мосту

«Разоблачения, касающиеся деятельности Бундесвера, усилят недоверие Москвы к Германии. Даже если рассматривать запись разговора как техническую дискуссию о применении крылатых ракет «Таурус», из записи становится ясно: руководство Бундесвера очень подробно рассматривает уничтожение российских объектов, даже если само и не желает принимать в этом участие. Уровень планирования уже не столь далек от враждебных действий, которые можно интерпретировать как объявление войны».