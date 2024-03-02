Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора военных об ударах по Крымскому мосту
В Минобороны ФРГ заявили, что внутренний разговор немецких военачальников о планируемом ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus был перехвачен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.
«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен», — сказала представитель Минобороны немецкому агентству.
По ее словам, военные пока не могут с уверенностью сказать, «были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях».
Между тем общественность Германии ждет дальнейших пояснений от собственных властей. Аналитики Berliner Zeitung считают, что Россия может интерпретировать планы военных ФРГ как враждебные действия, не очень далекие от объявления войны.
В субботу издание отмечает:
«Разоблачения, касающиеся деятельности Бундесвера, усилят недоверие Москвы к Германии. Даже если рассматривать запись разговора как техническую дискуссию о применении крылатых ракет «Таурус», из записи становится ясно: руководство Бундесвера очень подробно рассматривает уничтожение российских объектов, даже если само и не желает принимать в этом участие. Уровень планирования уже не столь далек от враждебных действий, которые можно интерпретировать как объявление войны».