В Анкаре отреагировали на информацию о встрече глав Сирии и Турции в Москве

Турецкие СМИ заявили о готовящейся в Москве встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Однако в окружении Эрдогана сказали, что о подобных планах ничего не знают, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Газета Aydınlık написала, что президенты Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина. Дату планируется определить после визита президента РФ в Турцию.

Однако в администрации Эрдогана опровергли информацию СМИ.

«Нам ничего не известно об этом», — заявил источник.

Во время сирийской гражданской войны Анкара выступила на стороне противников Асада. Однако сейчас стороны считают, что пришло время нормализовать отношения. В минувшем декабре в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны двух стран.