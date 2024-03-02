В Анкаре отреагировали на информацию о встрече глав Сирии и Турции в Москве
Турецкие СМИ заявили о готовящейся в Москве встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Однако в окружении Эрдогана сказали, что о подобных планах ничего не знают, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Газета Aydınlık написала, что президенты Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина. Дату планируется определить после визита президента РФ в Турцию.
Однако в администрации Эрдогана опровергли информацию СМИ.
«Нам ничего не известно об этом», — заявил источник.
Во время сирийской гражданской войны Анкара выступила на стороне противников Асада. Однако сейчас стороны считают, что пришло время нормализовать отношения. В минувшем декабре в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны двух стран.
Асад считает, что для полной нормализации отношений необходимо вывести турецкие войска из Сирии. При этом Эрдоган летом прошлого года сказал, что готов к общению с Асадом, но исключает отвод армейских подразделений, находящихся сейчас на севере Сирии.