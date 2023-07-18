Эрдоган допустил встречу с Асадом, но исключил вывод войск из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом , но исключил вывод войск с севера страны. Об этом сообщает турецкий портал Hürriyet.

Он отметил, что кроме встречи Эрдогана с Асадом, Анкара согласна провести четырехсторонний саммит с Сирией, Россией и Ираном. Однако вывод вооруженных сил турецкий президент назвал неприемлемым.

«Мы боремся там с терроризмом. Как мы можем уйти, когда наша страна находится под постоянной угрозой со стороны террористов вдоль нашей границы», — заявил Эрдоган.

Напомним, что в июне замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Заместитель министра подчеркнул, что крайне важный процесс должен строиться на согласованных принципах взаимоуважения, соблюдения территориальной целостности, единства и суверенитета.