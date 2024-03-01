В Германии проверят возможный перехват сообщений ВВС ФРГ

Министерство обороны Германии сообщило о начале проверки по факту возможного перехвата сообщений от ВВС страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Как заявил представитель немецкого ведомства, отдел военной контрразведки принял все необходимые в этой ситуации процедуры.

«Федеральное ведомство военной контрразведки приняло все необходимые меры», — сообщает источник.