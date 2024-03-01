$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

В Германии проверят возможный перехват сообщений ВВС ФРГ

Министерство обороны Германии сообщило о начале проверки по факту возможного перехвата сообщений от ВВС страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В Германии проверят возможный перехват сообщений ВВС ФРГ
© globallookpress.com

Как заявил представитель немецкого ведомства, отдел военной контрразведки принял все необходимые в этой ситуации процедуры.

Симоньян назвала имена офицеров бундесвера, обсуждавших удары по Крымскому мосту

«Федеральное ведомство военной контрразведки приняло все необходимые меры», — сообщает источник.

Напомним, что ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате сообщений высокопоставленных немецких военных. По ее словам, в этих сообщениях были озвучены планы атаки на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.

В мире
Маргарита Симоньян
Германия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости