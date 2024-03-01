В Германии проверят возможный перехват сообщений ВВС ФРГ
Министерство обороны Германии сообщило о начале проверки по факту возможного перехвата сообщений от ВВС страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Как заявил представитель немецкого ведомства, отдел военной контрразведки принял все необходимые в этой ситуации процедуры.
«Федеральное ведомство военной контрразведки приняло все необходимые меры», — сообщает источник.
Напомним, что ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате сообщений высокопоставленных немецких военных. По ее словам, в этих сообщениях были озвучены планы атаки на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.
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