В ООН отказались комментировать разговор немецких военных об атаке на РФ

В Минобороны Германии и ООН отказались комментировать запись разговора немецких военных, в которой обсуждалась атака на Крымский мост. Соответствующие обращения направило «РИА Новости».

Запрос от агентства в ООН был адресован официальному представителю генсека организации Стефану Дюжаррику. Отвечая на него, он сказал, что будет комментировать только те «утекшие» переговоры, в которых участвовал Антониу Гутерриш.

«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра», — заявили в МО Германии на запрос о верификации разговора военных.

До этого там отказались комментировать сообщения о записи, указав, что «в принципе» не комментируют информацию в СМИ и ее содержание.

Также ничего не ответили по этому поводу в Пентагоне.