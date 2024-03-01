В ООН отказались комментировать разговор немецких военных об атаке на РФ

В МО ФРГ и ООН отказались комментировать разговор немецких военных об атаке на РФ
В Минобороны Германии и ООН отказались комментировать запись разговора немецких военных, в которой обсуждалась атака на Крымский мост. Соответствующие обращения направило «РИА Новости».
Запрос от агентства в ООН был адресован официальному представителю генсека организации Стефану Дюжаррику. Отвечая на него, он сказал, что будет комментировать только те «утекшие» переговоры, в которых участвовал Антониу Гутерриш.
«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра», — заявили в МО Германии на запрос о верификации разговора военных.
До этого там отказались комментировать сообщения о записи, указав, что «в принципе» не комментируют информацию в СМИ и ее содержание.
Напомним, что сегодня, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании.