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В МО ФРГ и ООН отказались комментировать разговор немецких военных об атаке на РФ

В Минобороны Германии и ООН отказались комментировать запись разговора немецких военных, в которой обсуждалась атака на Крымский мост. Соответствующие обращения направило «РИА Новости».

В ООН отказались комментировать разговор немецких военных об атаке на РФ
© РИА Новости

Запрос от агентства в ООН был адресован официальному представителю генсека организации Стефану Дюжаррику. Отвечая на него, он сказал, что будет комментировать только те «утекшие» переговоры, в которых участвовал Антониу Гутерриш.

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«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра», — заявили в МО Германии на запрос о верификации разговора военных.

До этого там отказались комментировать сообщения о записи, указав, что «в принципе» не комментируют информацию в СМИ и ее содержание.

Также ничего не ответили по этому поводу в Пентагоне.

Напомним, что сегодня, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании.

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