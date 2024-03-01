В Пентагоне не стали комментировать беседу военных ФРГ о Крымском мосте
Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких военных о планах нанести удары по Крымскому мосту, переадресовав вопрос в бундесвер. Об этом сообщает «РИА Новости».
Агентство попросило Минобороны США прокомментировать запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которой ранее поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян. В ней они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании.
В Пентагоне не стали отвечать на запрос, переадресовав его к немецким военным.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя возможную поставку на Украину ракет Taurus, заявил, что они будут уничтожены ПВО РФ, как и другие.
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