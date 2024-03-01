В Пентагоне не стали комментировать беседу военных ФРГ о Крымском мосте

Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких военных о планах нанести удары по Крымскому мосту, переадресовав вопрос в бундесвер. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Агентство попросило Минобороны США прокомментировать запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которой ранее поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян. В ней они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании.

В Пентагоне не стали отвечать на запрос, переадресовав его к немецким военным.