Американист объяснил призыв Байдена к Трампу о сотрудничестве
Американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал призыв президента США Джо Байдена к экс-главе государства Дональду Трампу взаимодействовать по вопросу охраны границы страны, а также высказался о характере личных отношений двух политиков.
Ранее Байден призвал Трампа сотрудничать с ним по вопросам охраны границы США и Мексики. «Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне», — заявил американский лидер.
Личные взаимоотношения Трампа с Байденом, как и с другими представителями Демократической партии – Бараком Обамой, Хилари Клинтон и другими – глубоко неприязненные. То Трамп смеется над ними и троллит их, то они заявляют, что в случае прихода Трампа произойдет чуть ли не распад Соединенных Штатов и наступит конец либерального мирового порядка. Неприязнь между ними возникла еще и из-за того, что демократы регулярно создают различные препятствия на пути президентства Трампа, и понятно, что Трамп расценивает все это как враждебные действия. При этом сами демократы также отмечают, что Трамп не из системного истеблишмента, а, условно говоря, «пришел с улицы» и с наскока попал в Белый дом [став президентом США в 2016 году]. Так что между Трампом и демократами сейчас пропасть.Константин БлохинВедущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист
Призыв Байдена к Трампу сотрудничать в вопросах охраны границы США и Мексики свидетельствует о желании демократов достичь консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, отметил специалист.
«Республиканцам нужно решить вопрос с миграцией, а демократам нужно пролоббировать поддержку Украины, Израиля и тому подобное. Сделать это можно только с помощью компромисса, консенсуса, потому что республиканцы блокируют выделение помощи Украине и Израилю, а демократы мешают республиканцам решать вопросы, связанные с миграцией. Так что эти слова Байдена можно воспринимать как сигнал, мол, давайте договариваться», — сказал американист.
Блохин допустил, что соответствующие договоренности между сторонами в итоге могут быть достигнуты.
«Политическая культура США такова, что на публике республиканцы и демократы – непримиримые враги, а в реальности - как в Палате представителей, так и в Сенате – между ними постоянно идут закулисные переговоры. Да, быстро, «по щелчку», они ни о чем не договорятся, однако в итоге компромисс постепенно будет достигнут, поскольку у каждой стороны есть свои интересы. Друг без друга они не смогут достичь консенсуса – это система издержек и противовесов», — отметил Блохин.
Эксперт также ответил на вопрос о шансах Байдена и Трампа победить на грядущих президентских выборах в США.
«Во второе президентство Байдена я не верю. В него не верят даже однопартийцы Байдена – демократы, поэтому они сейчас формируют некую основу для его поражения. Ими говорится о том, что если выборы выиграет Трамп, то он выиграет их в результате «российского вмешательства» и будет нелегитимным президентом. Но если бы выборы в США состоялись, условно говоря, завтра и прошли бы по правилам, без фальсификаций, то президентом страны, конечно, стал бы Трамп. По харизме, по популярности, согласно опросам, нет никого, кто может сравниться с ним – ни в Демократической партии, ни в Республиканской. Так что шансы Трампа на президентство сейчас крайне велики», — заключил собеседник.
Трамп ранее заявил, что Байден помогает попасть в США сбежавшим из тюрем и психбольниц.