Личные взаимоотношения Трампа с Байденом, как и с другими представителями Демократической партии – Бараком Обамой, Хилари Клинтон и другими – глубоко неприязненные. То Трамп смеется над ними и троллит их, то они заявляют, что в случае прихода Трампа произойдет чуть ли не распад Соединенных Штатов и наступит конец либерального мирового порядка. Неприязнь между ними возникла еще и из-за того, что демократы регулярно создают различные препятствия на пути президентства Трампа, и понятно, что Трамп расценивает все это как враждебные действия. При этом сами демократы также отмечают, что Трамп не из системного истеблишмента, а, условно говоря, «пришел с улицы» и с наскока попал в Белый дом [став президентом США в 2016 году]. Так что между Трампом и демократами сейчас пропасть.

Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист