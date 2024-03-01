Трамп заявил, что Байден пускает в США мигрантов, бегущих из тюрем

"Он разрушает нашу страну. Эти люди, которые приезжают в нашу страну, они из тюрем и сумасшедших домов, и они террористы", - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в Техасе. Экс-президент США заявил, что Байден стал худшим руководителем страны за всю ее историю.

Трамп прибыл на границу Соединенных Штатов и Мексики в сопровождении губернатора Техаса Грега Эбботта. Одновременно с Трампом на границу также прибыл президент Джо Байден, однако в отличие от своего предшественника его не встретили с почестями. Бывший и действующий президенты США на какой-то момент находились друг от друга всего в 500 метрах. До этого шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.