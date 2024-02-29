Американцы назвали Байдена старым, а Трампа слишком опасным

Информационное агентство Bloomberg News и компания по бизнес-аналитике Morning Consult провели опрос среди граждан США по поводу двух кандидатов в президенты страны — Джо Байдена и Дональда Трампа. Согласно полученным данным, американские избиратели считают Байдена слишком старым, а Трампа — слишком опасным.

Опрос проводился в тех штатах, где развернулась основная часть борьбы между демократической и республиканской партиями — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Всего было опрошено 4955 человек.

Как показали результаты, 82% опрошенных считают действующего президента Джо Байдена слишком старым для еще одного срока. При этом 47% опрошенных заявили, что Дональд Трамп тоже является слишком старым для должности президента.

Кроме того, 59% опрошенных заявили, что Дональд Трамп является слишком опасным для кандидата в президенты, а 48% считают таковым уже Байдена. Избирателей также спрашивали о том, кто из кандидатов является наиболее склонным к состраданию — больше голосов досталось Байдену. Зато Трампа опрошенные посчитали более сильным лидером. Впрочем, около половины избирателей заявили, что не станут голосовать за него, если Трампа признают виновным по любому из уголовных дел.