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Байден отметил преклонный возраст Трампа

81-летний президент США Джо Байден заявил, что его главный конкурент на следующих президентских выборах 77-летний Дональд Трамп «будет тянуть страну в прошлое» из-за своего преклонного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден отметил преклонный возраст Трампа
© globallookpress.com

Такое заявление президент сделал во время вечернего шоу с Зетом Мейерсом. В ходе эфира Байдена спросили об озабоченности гражданами США его преклонным возрастом. В ответ на это американский лидер ответил, что Трампу «почти столько же лет».

«Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Но он не может вспомнить имя своего вице-президента. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое», — заявил он.

При этом Байден подчеркнул, что выгодно отличается от Трампа более прогрессивными взглядами — особенно в вопросе прав женщин и абортов.

Ранее штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременную поездку в Техас.

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