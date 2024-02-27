Байден отметил преклонный возраст Трампа

«Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Но он не может вспомнить имя своего вице-президента. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое», — заявил он.