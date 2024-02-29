Трамп сдал тест на умственные способности и призвал к тому же Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп сдал тест на умственные способности и призвал сделать то же нынешнего американского главу Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп отметил, что сдал уже второй такой тест и в обоих случаях показал высшие результаты.
«Продажный Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения», — сказал экс-президент.
Кроме того, по мнению Трампа, все главы США и те, кто претендуют на этот пост «должны в обязательном порядке сдавать такой тест».
Ранее сообщалось, что Байден прошел медицинский осмотр. Согласно его результатам, у президента США не было выявлено никаких проблем.
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