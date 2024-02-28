Байден рассказал о результатах нового медосмотра

Президент США Джо Байден назвал результаты своего медосмотра. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они ничем не отличаются от прошлогодних», — заявил он журналистам в Белом доме.

Напомним, что президент США ежегодно проходит обязательный медосмотр. По итогам обследования в 2023 году личный врач Байдена Кевин О'Коннор заявил, что полученные результаты позволяют американскому лидеру исполнять все обязанности президента без каких-либо ограничений.