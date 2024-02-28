Байден отправился на медосмотр
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден отправился на прохождение регулярного медосмотра. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что осмотр американского президента состоится в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. При этом результаты осмотра будут опубликованы в течение дня.
Последняя подобная проверка состоялась в феврале 2023 года. Тогда лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что состояние американского лидера позволяет ему исполнять все обязанности президента без каких-либо ограничений.
Ранее Байден победил на первичных выборах в Мичигане.
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