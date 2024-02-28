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Байден отправился на медосмотр

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден отправился на прохождение регулярного медосмотра. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что осмотр американского президента состоится в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. При этом результаты осмотра будут опубликованы в течение дня.

Последняя подобная проверка состоялась в феврале 2023 года. Тогда лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что состояние американского лидера позволяет ему исполнять все обязанности президента без каких-либо ограничений.

Ранее Байден победил на первичных выборах в Мичигане.

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