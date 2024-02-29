Шредер попробовал российское мороженое из сладкого белка

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост главы кабмина в 1998-2005 годы) попробовал сделанное по российским технологиям мороженого без молока и сахара на основе растительного сладкого белка на конференции по инновациям в пищевой промышленности (HiConf).

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"Я не заметил разницы между обычным ванильным мороженым и этим. Прекрасный вкус и оно еще тем хорошо, что в нем нет сахара. Я советую потребителям его пробовать после начала производства", - рассказал Шредер ТАСС.

По его словам, в настоящее время ОАЭ импортирует сахар из Индии и Бразилии, а завтра страна сможет производить экологичный и здоровый сладкий белок благодаря биотехнологиям. Сертификация мороженого на основе растительного сладкого белка прошла в ОАЭ в 2023 году, в России она ожидается в 2024 году. Широкая дегустация этого мороженого прошла в феврале на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия".