Трампа исключили из праймериз в третьем штате

«Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда», — передает издание слова адвоката критиков Кэрины Ледерер. Несмотря на это, судья Трейси Портер приостановил действие своего же постановления, чтобы дать Трампу время на апелляцию до 1 марта. По ее мнению, суды высших инстанций имеют возможность принять свое решение.