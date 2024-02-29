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Трампу отказали в отсрочке выплаты $454 млн по делу о мошенничестве

Судья апелляционного суда Нью-Йорка отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, однако согласился временно отложить запрет на занятие политиком руководящих должностей в компаниях штата Нью-Йорк, следует из судебного решения.

Трампу отказали в отсрочке выплаты $454 млн по делу о мошенничестве
© ТАСС

Судья также согласился снять запрет на получение Трампом кредитов в банках штата Нью-Йорк до окончания рассмотрения его апелляции на решение судьи Артура Энгорона по делу о мошенничестве.

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