Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа об иммунитете

Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство бывшего президента страны Дональда Трампа с требованием пересмотра решения апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования. Постановление опубликовано в среду на сайте суда.

Как следует из документа, рассмотрение ходатайства Трампа пройдет по ускоренной процедуре. Начало слушаний намечено на конец апреля, решение, по оценкам агентства Associated Press, может быть вынесено не ранее конца июня.