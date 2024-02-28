Турция предложила РФ и Украине площадку для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для новых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Албании. По словам Эрдогана, Турция принципиально поддерживает мирный план Зеленского, но настаивает на участие в переговорах всех сторон конфликта.

«Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле», — заявил он.

Помимо этого Эрдоган заявил, что дипломатии «надо дать шанс» закончить конфликт на Украине. Он также подчеркнул, что для достижения справедливого и прочного мира придется приложить совместные усилия.