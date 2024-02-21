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Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом передает турецкий телеканал TRT World в социальной сети X.

Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом
© Lenta.ru

В публикации отмечается, что Эрдоган получил приглашение на встречу во время визита в Анкару Рамы. Тот сообщил, что в ближайшие дни состоится беседа на высоком уровне, в которой поучаствует Зеленский. Встреча по конфликту на Украине пройдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.

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Рама подчеркнул, что Эрдоган согласился стать участником встречи.

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