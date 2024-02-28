Австрия назвала адьтернативу отправки ВС на Украину

"Вчера в Париже явно не было консенсуса по этому вопросу. И это довольно удивительно, когда вы выходите с темой, по которой нет консенсуса, и тем самым начинаете дебаты, которые нам на самом деле не нужны. Нам снова нужна политическая, дипломатическая перспектива в этом конфликте. Отправка войск - это фактически знак в обратном направлении <…>", - приводит слова главы австрийской дипломатии издание Die Presse.