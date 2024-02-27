МИД Франции прокомментировал слова Макрона об отправке военных на Украину

Такое заявление глава МИД сделал во время своего выступления в Нацсобрании Франции. По словам Сежурне, присутствие иностранных военных в зоне СВО еще не означает участия их в конфликте. Отмечается, что изначально Макрон также выделял несколько направлений, которые не предполагают участия в боевых действиях — защита от кибератак, совместное производство оружия на территории Украины, защита стран, которым угрожает конфликт на Украине, усиление охраны на границе Украины и Белоруссии, а также операции по разминированию.