В Германии захотели привлечь беженцев к обязательным работам
Власти немецкого района Зале-Орла ввели обязательные общественные работы для беженцев. Об этом сообщает Bild.
Как сообщил глава района Кристиан Херрготт, таким образом власти хотят привлечь к ответственности тех беженцев, которые отказываются искать работу и живут на средства налогоплательщиков. Уточняется, что обязательный рабочий день таких беженцев составит 4 часа с оплатой в 80 евроцентов за час. Летом в их обязанности будет входить стрижка городских изгородей, а зимой беженцев будут привлекать к очистке тротуаров от снега.
«Люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке», — заявил Херрготт.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что приток украинских беженцев в Германию упал в восемь раз.