В Германии захотели привлечь беженцев к обязательным работам

Как сообщил глава района Кристиан Херрготт, таким образом власти хотят привлечь к ответственности тех беженцев, которые отказываются искать работу и живут на средства налогоплательщиков. Уточняется, что обязательный рабочий день таких беженцев составит 4 часа с оплатой в 80 евроцентов за час. Летом в их обязанности будет входить стрижка городских изгородей, а зимой беженцев будут привлекать к очистке тротуаров от снега.