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В Германии захотели привлечь беженцев к обязательным работам

Власти немецкого района Зале-Орла ввели обязательные общественные работы для беженцев. Об этом сообщает Bild.

В Германии захотели привлечь беженцев к обязательным работам
© globallookpress.com

Как сообщил глава района Кристиан Херрготт, таким образом власти хотят привлечь к ответственности тех беженцев, которые отказываются искать работу и живут на средства налогоплательщиков. Уточняется, что обязательный рабочий день таких беженцев составит 4 часа с оплатой в 80 евроцентов за час. Летом в их обязанности будет входить стрижка городских изгородей, а зимой беженцев будут привлекать к очистке тротуаров от снега.

«Люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке в парке», — заявил Херрготт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что приток украинских беженцев в Германию упал в восемь раз.

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