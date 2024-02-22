Приток украинских беженцев в Германию упал в восемь раз
Число новых украинских мигрантов, прибывающих в Германию, упало в восемь раз. Об этом сообщает BILD со ссылкой на данные Федерального статического ведомства ФРГ.
По итогам 2023 года в Германию въехало свыше 277 тысяч украинцев, а уехало — 156 тысяч. Таким образом, чистая миграция составила 121 тысячу человек. В 2022 году этот показатель составлял 960 тысяч — почти в восемь раз больше. Тогда в Германию въехали 1,1 млн украинских беженцев, а выехали лишь 138 тысяч.
В статистическом ведомстве отметили, что до начала конфликта приток мигрантов из Украины в ФРГ был в десятки раз меньше — от 5 до 7 тысяч человек ежегодно.
Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники сообщила, что правительство Германии прогнозирует приток как минимум 10 млн беженцев с Украины в случае распада страны. По оценке экспертов, подавляющее число украинцев направятся в страны Западной Европы. При этом официально в МВД ФРГ не стали комментировать эту информацию, заявив, что не хотят давать оценки по возможному развитию миграционных процессов.