Приток украинских беженцев в Германию упал в восемь раз

Число новых украинских мигрантов, прибывающих в Германию, упало в восемь раз. Об этом сообщает BILD со ссылкой на данные Федерального статического ведомства ФРГ.

По итогам 2023 года в Германию въехало свыше 277 тысяч украинцев, а уехало — 156 тысяч. Таким образом, чистая миграция составила 121 тысячу человек. В 2022 году этот показатель составлял 960 тысяч — почти в восемь раз больше. Тогда в Германию въехали 1,1 млн украинских беженцев, а выехали лишь 138 тысяч.

В статистическом ведомстве отметили, что до начала конфликта приток мигрантов из Украины в ФРГ был в десятки раз меньше — от 5 до 7 тысяч человек ежегодно.