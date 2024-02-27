Байден оговорился и рассказал о своей повестке на 2020 год
Президент США Джо Байден оговорился во время ответа на вопрос о том, какую повестку он запланировал на 2024 год. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время выступления на канале NBC Байдена спросили о том, какую повестку он запланировал на 2024 год. Однако американский президент ошибся и рассказал о своей повестке на 2020. При этом сам план Байдена также оказался скромным — «завершить работу».
«Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу», — заявил он.
Ранее Байден заявил, что Дональд Трамп, который моложе действующего президента США на 4 года, «будет тянуть страну в прошлое» из-за своего преклонного возраста.
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