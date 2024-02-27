Байден оговорился и рассказал о своей повестке на 2020 год

Президент США Джо Байден оговорился во время ответа на вопрос о том, какую повестку он запланировал на 2024 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выступления на канале NBC Байдена спросили о том, какую повестку он запланировал на 2024 год. Однако американский президент ошибся и рассказал о своей повестке на 2020. При этом сам план Байдена также оказался скромным — «завершить работу».