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Байден оговорился и рассказал о своей повестке на 2020 год

Президент США Джо Байден оговорился во время ответа на вопрос о том, какую повестку он запланировал на 2024 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден оговорился и рассказал о своей повестке на 2020 год
© globallookpress.com

Во время выступления на канале NBC Байдена спросили о том, какую повестку он запланировал на 2024 год. Однако американский президент ошибся и рассказал о своей повестке на 2020. При этом сам план Байдена также оказался скромным — «завершить работу».

«Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу», — заявил он.

Ранее Байден заявил, что Дональд Трамп, который моложе действующего президента США на 4 года, «будет тянуть страну в прошлое» из-за своего преклонного возраста.

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