Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременную поездку в Техас

Как заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт, Байден хочет снять с себя ответственность за крупнейший миграционный кризис в истории страны. По ее мнению, у главы Белого дома было три года для исправления ситуации, но Байден решил посетить границу с Мексикой только после того, как в регион направился Трамп.