Штаб Трампа осудил Байдена за несвоевременную поездку в Техас
Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа обвинил действующего главу страны Джо Байдена в несвоевременном решении посетить Техас. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявила пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Левитт, Байден хочет снять с себя ответственность за крупнейший миграционный кризис в истории страны. По ее мнению, у главы Белого дома было три года для исправления ситуации, но Байден решил посетить границу с Мексикой только после того, как в регион направился Трамп.
«Неискренняя попытка Байдена в последнюю минуту преследовать Трампа до границы не поможет — американцы знают, что он единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории и последовавший за ним кризис с преступностью среди мигрантов, который затронул все сообщества в нашей стране», — заявила она.
Ранее Дональд Трамп и губернатор американского штата Техас Грег Эбботт выпустили совместное заявление, в котором назвали «возмутительной» ситуацию с нелегальными мигрантами в Нью-Йорке.