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Трамп и губернатор Техаса сочли возмутительной ситуацию с мигрантами в Нью-Йорке

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и губернатор американского штата Техас Грег Эбботт пришли к выводу, что ситуация с нелегальными мигрантами в Нью-Йорке стала возмутительной. Свои мнения они выразили интервью телеканалу Fox News.

Трамп и губернатор Техаса сочли возмутительной ситуацию с мигрантами в Нью-Йорке
© Газета.Ru

Трамп и Эббот сошлись во мнении, что преступность в Нью-Йорке стихийно растет в связи с огромным количеством нелегальных мигрантов.

"Происходящее - возмутительно, американцы рассержены", - утверждают они.

По мнению техасского губернатора, политикой президента США Джо Байдена в отношении контроля беженцев не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране.

"Посмотрите на уровень преступности в Нью-Йорке, он на рекордном значении", - сказал бывший глава государства.

В январе власти Нью-Йорка приняли меры по регулированию пребывания мигрантов в городе. Так, был введен комендантский час для мигрантов с 23:00 до 6:00 из-за жалоб на попрошайничество.

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