В Колумбии обвинили президента Аргентины в неуважении из-за слов о Петро

Правительство Колумбии осудило новые заявления президента Аргентины Хавьера Милея, назвавшего лидера этой страны Густаво Петро бедствием для ее жителей.

"Колумбия отвергает эти звучащие не в первый раз неуважительные заявления, которые подрывают исторические узы дружбы между двумя странами и представляют собой оскорбление чести президента Колумбии, который был демократически избран колумбийским народом", - говорится в заявлении, которое опубликовало Министерство иностранных дел.

Милей ранее сказал журналистам телеканала NTN24 в ответ на вопрос о президенте Колумбии, что Петро "тянет ко дну колумбийцев". Он также называл его "смертельным бедствием" для жителей страны.

В январе Колумбия отозвала для консультаций посла страны в Аргентине после того, как Милей в интервью журналистке Анхеле Патрисии Ханиот назвал Петро "убийцей-коммунистом, который топит Колумбию".