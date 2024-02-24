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Аргентинская провинция выдвинула Милею ультиматум

В Аргентине губернатор провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок энергоресурсов, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов, сообщает РИА Новости.

Аргентинская провинция выдвинула Милею ультиматум
© globallookpress.com

По его словам, провинции являются неотъемлемой частью нации, и никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву. В феврале национальное правительство незаконно удержало 13,5 миллиона долларов, что превышает треть месячной доли налоговых сборов для провинции, указал Торрес.

«Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», — отметил глава региона.

Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику Аргентины

В январе вице-губернатор аргентинской провинции Рио-Негро Педро Песатти также пообещал оставить правительство страны без энергоресурсов, если глава государства Хавьер Милей не прекратит угрозы в адрес регионов.

Ранее президент уволил министра инфраструктуры Гильермо Ферраро, заподозрив его в утечке информации после совещания правительства, во время которого Милей пригрозил «оставить без единого песо» тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в Конгрессе его реформы.

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