Аргентинская провинция выдвинула Милею ультиматум

В Аргентине губернатор провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок энергоресурсов, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, провинции являются неотъемлемой частью нации, и никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву. В феврале национальное правительство незаконно удержало 13,5 миллиона долларов, что превышает треть месячной доли налоговых сборов для провинции, указал Торрес.

«Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», — отметил глава региона.

В январе вице-губернатор аргентинской провинции Рио-Негро Педро Песатти также пообещал оставить правительство страны без энергоресурсов, если глава государства Хавьер Милей не прекратит угрозы в адрес регионов.