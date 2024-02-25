В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

Программу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз планирует представить Европейская комиссия уже в середине марта. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, трансляция шла в ее аккаунте в социальной сети X, передает Lenta.ru.

По ее словам, программа переговоров о присоединении Украины к составу ЕС уже готовится, Еврокомиссия планирует представить ее уже к середине марта, в документе будут прописаны общие рамки предстоящих переговоров.

23 февраля ЕС пообещал продолжить оказывать Киеву финансовую поддержку на регулярной основе. Западные политики считают, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы поможет Украине «восстановить экономику, удовлетворить все насущные потребности, решить проблемы общества, укрепить верховенство закона и демократии, а также модернизировать нуждающиеся в этом институты».

Ранее бывший председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу заявил, что ЕС не готов принять в свой состав воюющее государство.