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На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

Киеву уже приходится иметь дело с дефицитом бюджетных средств по причине задержек финансовой помощи со стороны Запада. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает РИА Новости.

На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств
© ТАСС

«Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины», — признался он. Марченко добавил, что пока Киеву удается находить ресурсы, чтобы перекрывать возникающие потребности, однако они по-прежнему рассчитывают на помощь от США и Европы и уже составили четкие расчеты.

«Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — заключил он.

Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в государственном бюджете властям удается закрывать только с помощью западного финансирования. Если США прекратят оказывать помощь, им придется обращаться к странам G7. Справиться с дефицитом самостоятельно на данном этапе власти Украины не могут.

В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики.

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