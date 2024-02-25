На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств

«Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины», — признался он. Марченко добавил, что пока Киеву удается находить ресурсы, чтобы перекрывать возникающие потребности, однако они по-прежнему рассчитывают на помощь от США и Европы и уже составили четкие расчеты.