На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств
Киеву уже приходится иметь дело с дефицитом бюджетных средств по причине задержек финансовой помощи со стороны Запада. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает РИА Новости.
«Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины», — признался он. Марченко добавил, что пока Киеву удается находить ресурсы, чтобы перекрывать возникающие потребности, однако они по-прежнему рассчитывают на помощь от США и Европы и уже составили четкие расчеты.
«Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — заключил он.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в государственном бюджете властям удается закрывать только с помощью западного финансирования. Если США прекратят оказывать помощь, им придется обращаться к странам G7. Справиться с дефицитом самостоятельно на данном этапе власти Украины не могут.
В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за время конфликта потеряла практически треть экономики.