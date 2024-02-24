Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, какую выгоду Вашингтон получает от выделения помощи Украине. Об этом она высказалась в интервью CNN.
Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине и объяснила, что американская помощь Киеву возвращается в экономику страны.
«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — отметила замгоссекретаря.
Ранее члены Палаты представителей Конгресса США представили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В соответствии с данным проектом Вашингтон может выделить Киеву 47 миллиардов долларов, однако документ также предусматривает меры по защите границы с Мексикой.