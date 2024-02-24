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Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, какую выгоду Вашингтон получает от выделения помощи Украине. Об этом она высказалась в интервью CNN.

Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине
© Lenta.ru

Нуланд раскрыла выгоду США от помощи Украине и объяснила, что американская помощь Киеву возвращается в экономику страны.

«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — отметила замгоссекретаря.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США представили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В соответствии с данным проектом Вашингтон может выделить Киеву 47 миллиардов долларов, однако документ также предусматривает меры по защите границы с Мексикой.

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