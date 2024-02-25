Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа c его победой», — сказала она, выступая перед сторонниками.

Хейли добавила, что не выйдет из президентской гонки, несмотря на поражение.