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Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки.

Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки
© ТАСС

Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа c его победой», — сказала она, выступая перед сторонниками.

Хейли добавила, что не выйдет из президентской гонки, несмотря на поражение.

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Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на первичных выборах кандидатов на пост президента Соединённых Штатов в штате Южная Каролина от республиканцев более чем 60%.

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