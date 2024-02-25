Президент Аргентины понадеялся на победу Трампа на выборах в США

Президент Аргентины Хавьер Милей в разговоре с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что он победит на выборах главы государства в США.

"Вы великий президент, и, надеюсь, вы победите. Надеюсь увидеть вас снова и уже в качестве президента", - сказал Милей Трампу. Видеозапись разговора аргентинский лидер опубликовал на странице в X (ранее Twitter).

Милей встретился с бывшим президентом США перед выступлением на Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Вашингтоне. Свою речь глава Аргентины посвятил критике социализма и вмешательства государства в экономику.

Трамп, говоря о Милее на конференции, назвал его президентом, который может "сделать Аргентину снова великой".