Еще несколько регионов Аргентины могут присоединиться к нефтяной забастовке

Пять аргентинских регионов рассматривают возможность приостановки производства нефти в поддержку провинции Чубут, у которой возник конфликт с федеральным правительством из-за финансирования. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее данным, в субботу губернаторы провинций Огненная Земля, Ла-Пампа, Санта-Крус, Неукен и Рио-Негро Густаво Мелелья, Серхио Силиотто, Клаудио Видаль, Марсело Оррего и Альберто Веретильнек обсудили вместе со своим коллегой из Чубута Игнасио Торресом совместную тактику противостояния федеральному центру. Главы регионов договорились объявить о совместных мерах 26 февраля. Руководство провинций, на которых приходится более 80% производства нефти в Аргентине, рассматривают возможность приостановки производства сырья с 28 февраля, если правительство президента Хавьера Милея не пойдет на уступки.

В пятницу Торрес заявил, что Чубут не будет отправлять нефть и газ, если федеральное правительство не переведет региону 13,5 млрд песо ($16 млн), которые ему полагались из фонда, формируемого из налоговых сборов. По словам администрации Милея, средства были удержаны из-за долга провинции.

Руководство региона утверждает, что пыталось урегулировать задолженность, но не получило никакого ответа от федеральных властей.

В поддержку Чубута, помимо южных провинций, высказались другие регионы страны, в том числе с губернаторами из оппозиционной коалиции "Вместе за перемены", которая зачастую выступает союзником правящей коалиции "Свобода наступает".