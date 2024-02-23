Reuters: почти все страны G20 выступают за создание палестинского государства

Министры иностранных дел из стран — членов "Большой двадцатки" (G20) были почти единодушны в поддержке идеи создания двух государств как единственного способа урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауру Виейра, передает Reuters.

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По его словам, все участники двухдневной встречи руководителей МИД из государств — членов G20 выразили беспокойство в связи с текущей ситуацией в секторе Газа. Кроме того, представители "двадцатки" обсудили риск распространения кризиса на весь Ближний Восток.

"Существовало фактическое единодушие в отношении решения о создании двух государств как единственного пути завершить конфликт", — добавил Виейра.

Он уточнил, что во время саммита в Бразилии звучали призывы к прекращению боевых действий в палестинском анклаве и открытию путей в сектор Газа для поставок гуманитарной помощи. Также "многие" страны — члены G20 раскритиковали израильские власти за атаки на населенный пункт Рафах, уточнил глава внешнеполитического ведомства республики.