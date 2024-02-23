Палестина активирует усилия по вступлению в ООН на полноценной основе

Палестина при поддержке арабских стран планирует обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы запустить процесс по принятию страны в состав организации. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, у Палестины уже есть постоянный наблюдать в ООН. Следовательно, она имеет доступ почти ко всей соответствующей документации и может посещать большинство заседаний, однако не имеет права голоса. В статусе постоянного наблюдателя при ООН помимо Палестины находится только Святой престол (Ватикан).

«Мы начнем процесс обращения в Совет Безопасности ООН с целью принятия Палестины», — заявил Мансур.

По его словам, представители власти уже начали обсуждать необходимые для этого шаги и собираются интенсифицировать дискуссии на тему вступления в ООН.