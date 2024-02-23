США, Южная Корея и Япония сочли "угрозой миру" сотрудничество КНДР и РФ

"Министры трех стран подчеркнули, что военное сотрудничество РФ и Северной Кореи представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и на планете", - отмечается в тексте. Стороны пообещали продолжить взаимодействовать с "международным сообществом" в ответ на это.